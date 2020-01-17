Арахамия об отставке Гончарука: Коней на переправе не меняют

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что на данный момент нет оснований для отставки правительства премьера Алексея Гончарука. Об этом он сообщил журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"По моему личному мнению, нет реальных причин, почему Гончарук должен уйти в отставку. Как говорится, на переправе коней не меняют", - заявил Арахамия. По его словам, сейчас Слуга народа ожидает решения президента.

Арахамия добавил: если президент Владимир Зеленский поддержит заявление, в парламенте будут голоса под отставку Гончарука.

1 5 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи , на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского . После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.

Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.

Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в Верховную Раду, как того требует закон и Конституция, а президенту. Источники в руководстве фракции называют это политической игрой и считают, что отставки не будет.

Читайте также: Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера