Арахамия отозвал законопроект о регламенте Рады

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отозвал законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который депутаты планировали рассмотреть 16 января. Об этом сообщает Укринформ.
По его словам, в законопроекте "было много вопросов относительно конституционности некоторых норм", в частности, норма о том, что отменить уже принятый законопроект могут предложить сделать не менее 45 депутатов, что может быть расценено как нарушение конституционных прав. "Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями..." - сказал Арахамия.
Он также опроверг информацию о том, что норма о сокращении сроков для представления альтернативных законопроектов к неотложным законопроектам, является ограничением прав депутатов.
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