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Арахамия отозвал законопроект о регламенте Рады

Арахамия отозвал законопроект о регламенте Рады - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.01.2020, 15:07

По его словам, он частично не соответствует Конституции

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия отозвал законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который депутаты планировали рассмотреть 16 января. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, в законопроекте "было много вопросов относительно конституционности некоторых норм", в частности, норма о том, что отменить уже принятый законопроект могут предложить сделать не менее 45 депутатов, что может быть расценено как нарушение конституционных прав. "Мы решили взять по два представителя из каждой фракции и доработать законопроект, чтобы не было обвинений, что монобольшинство меняет регламент под себя. Мы хотим отработать это с другими фракциями..." - сказал Арахамия.

Он также опроверг информацию о том, что норма о сокращении сроков для представления альтернативных законопроектов к неотложным законопроектам, является ограничением прав депутатов. 

  • В сентябре 2019 года первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что действующий регламент - это "тромб для любых вопросов" и что разработка нового регламента - задача номер один для Слуги народа
  • Семь депутатов фракции Слуга народа 27 декабря 2019 года зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Рады, в соответствии с которым, в частности, строго упорядочивается работа депутатов в течение пленарной недели. В частности, в законопроекте была урегулирована процедура голосования и работа в пленарные дни. Во вторник и среду предлагалось обсуждать законопроекты, в четверг - голосовать, в пятницу - проводить час вопросов к правительству, озвучивать депутатские обращения, "выступать по разным вопросам".  

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