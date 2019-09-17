Регламент не соответствует задачам Рады – Разумков

Спикер Верховной Рады и депутат от партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил о несоответствии регламента Парламента его задачам.
"Все прекрасно понимают сегодня, что регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины. Особенно в современных условиях", - объяснил Разумков.
Он также добавил, что надеется на имплементацию наработок, которые могли б сделать функционирование Парламента более эффективным.
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