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Регламент не соответствует задачам Рады – Разумков

Регламент не соответствует задачам Рады – Разумков - Фото
Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 09:33

Спикер парламента надеется имплементировать наработки, которые могли б сделать работу Рады более эффективной

Спикер Верховной Рады и депутат от партии Слуга народа Дмитрий Разумков в эфире программы Свобода слова на ICTV сообщил о несоответствии регламента Парламента его задачам.

се прекрасно понимают сегодня, что регламент Верховной Рады не соответствует тем вызовам, которые стоят перед Верховной Радой Украины. Особенно в современных условиях", - объяснил Разумков.

Он также добавил, что надеется на имплементацию наработок, которые могли б сделать функционирование Парламента более эффективным.

  • Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что фракция Слуга народа намерена разработать совершенно новый регламент Рады, чтобы ускорить работу Парламента.

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Дмитрий Разумков Слуга народа регламент верховная рада парламент
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