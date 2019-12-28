Новый регламент. "Слуги народа" предлагают работать по-новому

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Семь депутатов фракции Слуга народа 27 декабря зарегистрировали законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, в соответствии с которым, в частности, строго упорядочивается работа депутатов в течение пленарной недели. Об этом говорится на сайте Рады.

В частности, в законопроекте урегулирована процедура голосования и работа в пленарные дни. Во вторник и среду предлагается обсуждать законопроекты, в четверг - голосовать, в пятницу - проводить час вопросов к правительству, озвучивать депутатские обращения, "выступать по разным вопросам".

Особое внимание уделено законопроектам, определенным президентом как неотложные. Их предлагается вносить на рассмотрение в первую очередь и без голосования. Если возникнет необходимость отменить уже принятый законопроект, то предложить сделать это могут только президент, Кабмин либо не менее 45 депутатов.

Вместе с тем предусматривается внесение альтернативного законопроекта - не позднее семи дней после предоставления.



первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук действующий регламент - это "тромб для любых вопросов" и что разработка нового регламента - задача номер один для Слуги народа . заявил , что В сентябре

фракция Голос внесла в Верховную Раду законопроект 2034, содержащий "комплексную реформу парламента". 5 сентября

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