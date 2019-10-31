Арахамия отреагировал на сбор подписей за недоверие Рябошапке

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия не видит оснований для выражения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах Рады, сообщает корреспондент Укринформа.

"В настоящее время я не вижу никаких таких причин или условий для того, чтобы выражать недоверие генпрокурору, который работает меньше трех месяцев. Считаю, что это вообще неправильная практика по любой должности - будь то генпрокурор или министр. Есть такая мировая практика - 100 дней никто не критикует и дает человеку возможность поработать", - сказал Арахамия.

Сегодня в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Рябошапки. Как стало известно корреспонденту LIGA.net, инициатором сбора подписей стал нардеп от Слуги народа Антон Поляков.

Вчера Поляков заявил, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету из-за давления на Рябошапку.



