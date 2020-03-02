Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия поддерживает введение должности вице-премьера по обороне

Арахамия поддерживает введение должности вице-премьера по обороне - Фото
Давид Арахамия (Фото: скриншот из видео 1+1)
02.03.2020, 22:47

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает целесообразным появление в Кабмине должности вице-премьера по обороне

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что в Кабинете министров должна появится должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства, - ред)", - добавил депутат.

По его словам, скоро в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Но Арахамия при этом назвал маловероятным появление должности первого вице-премьера.

  • 28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.
  • Сегодня на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".
  • Арахамия считает, что Гончарук сохранит свою должность.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
кабмин правительство оборона вице-премьер Давид Арахамия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 