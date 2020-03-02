Арахамия поддерживает введение должности вице-премьера по обороне

Давид Арахамия (Фото: скриншот из видео 1+1)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что в Кабинете министров должна появится должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия.

"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства, - ред)", - добавил депутат.

По его словам, скоро в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Но Арахамия при этом назвал маловероятным появление должности первого вице-премьера.

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает президент Владимир Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

Сегодня на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".

Арахамия считает, что Гончарук сохранит свою должность.