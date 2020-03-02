Арахамия поддерживает введение должности вице-премьера по обороне

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что в Кабинете министров должна появится должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.
"Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс Укроборонпром, частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне", - сказал Арахамия.
"Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства, - ред)", - добавил депутат.
По его словам, скоро в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Но Арахамия при этом назвал маловероятным появление должности первого вице-премьера.