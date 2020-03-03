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Арахамия: Вероятность роспуска Рады нулевая, столько мест СН уже не получит

Арахамия: Вероятность роспуска Рады нулевая, столько мест СН уже не получит - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
03.03.2020, 11:46

Давид Арахамия считает, что вероятность роспуска Верховной Рады стремится к нулю, поскольку Слуга народа не сохранит нынешнее число мандатов

Вероятность роспуска Верховной Рады стремится к нулю, прежде всего потому, что партия президента Владимира Зеленского уже не сможет получить такого представительства, как в нынешнем созыве, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

Второй причиной, по которой не стоит ждать роспуска Рады, по словам Арахамии является то, что во фракции СН "научились сосуществовать друг с другом", и дискуссии стали рабочими.

Арахамия уверен, что во фракции получена работоспособная модель деятельности. Неудачные голосования, когда фракция не набирала нужного количества голосов, он назвал "сбоями" и подчеркнул, что за полгода были приняты несколько сотен законов.

"Если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет," - заявил он.

  • 20 мая, приняв присягу президента, Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.
  • 21 июля Слуга народа получила на выборах в Раду 43,16% голосов.
  • 25 февраля был опубликован опрос КМИС, согласно которому в случае выборов в феврале СН получила бы 39,1% голосов.
Денис Юдин
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