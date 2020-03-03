Арахамия: Вероятность роспуска Рады нулевая, столько мест СН уже не получит

Вероятность роспуска Верховной Рады стремится к нулю, прежде всего потому, что партия президента Владимира Зеленского уже не сможет получить такого представительства, как в нынешнем созыве, считает глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
Второй причиной, по которой не стоит ждать роспуска Рады, по словам Арахамии является то, что во фракции СН "научились сосуществовать друг с другом", и дискуссии стали рабочими.
Арахамия уверен, что во фракции получена работоспособная модель деятельности. Неудачные голосования, когда фракция не набирала нужного количества голосов, он назвал "сбоями" и подчеркнул, что за полгода были приняты несколько сотен законов.
"Если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет," - заявил он.