Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Арахамия: Записи в кабинетах власти - проблема нацбезопасности

Арахамия: Записи в кабинетах власти - проблема нацбезопасности - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
23.01.2020, 07:07

По словам главы фракции Слуга народа, со сливом "пленок Гончарука" надо "очень жестко разбираться"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что записи в кабинетах власти – это вопрос нацбезопасности. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, были какие-то совещания в Офисе после слива "пленок Гончарука", Арахамия сказал: "Знаю, что силовики собирались. Я считаю, что записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица - это вопрос национальной безопасности. С этим надо очень жестко разбираться".

По его словам, Кабмин весной должен сделать очень многое. "Если не будет реальных "залетов", правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания", - объяснил Арахамия.

Он добавил, что с политической точки зрения работа правительства под руководством Гончарука будет зависеть от того, насколько будет страна экономически расти. "Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных", - добавил Арахамия.

  • 15 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.
  • Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.
  • Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в Верховную Раду, как того требует закон и Конституция, а президенту. Источники в руководстве фракции называют это политической игрой и считают, что отставки не будет. Президент отставку не принял.

Читайте также: Пленки Гончарука. Что он наговорил о Зеленском, а главное - кто сбивает премьера

Еще по теме
Напишите нам
пленки Давид Арахамия гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 