Арахамия: Записи в кабинетах власти - проблема нацбезопасности

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что записи в кабинетах власти – это вопрос нацбезопасности. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
Отвечая на вопрос, были какие-то совещания в Офисе после слива "пленок Гончарука", Арахамия сказал: "Знаю, что силовики собирались. Я считаю, что записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица - это вопрос национальной безопасности. С этим надо очень жестко разбираться".
По его словам, Кабмин весной должен сделать очень многое. "Если не будет реальных "залетов", правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания", - объяснил Арахамия.
Он добавил, что с политической точки зрения работа правительства под руководством Гончарука будет зависеть от того, насколько будет страна экономически расти. "Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных", - добавил Арахамия.
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