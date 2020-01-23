Арахамия: Записи в кабинетах власти - проблема нацбезопасности

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что записи в кабинетах власти – это вопрос нацбезопасности. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, были какие-то совещания в Офисе после слива "пленок Гончарука", Арахамия сказал: "Знаю, что силовики собирались. Я считаю, что записи в высших кабинетах власти, где бенефициаром может быть любой, не только спецслужбы, а в том числе и частные компании или частные лица - это вопрос национальной безопасности. С этим надо очень жестко разбираться".

По его словам, Кабмин весной должен сделать очень многое. "Если не будет реальных "залетов", правительство не надо трогать. Надо дать им доработать, чтобы они выполнили все обещания", - объяснил Арахамия.

Он добавил, что с политической точки зрения работа правительства под руководством Гончарука будет зависеть от того, насколько будет страна экономически расти. "Если будет, точно протянут. Если люди будут беднеть, то когда человек чувствует себя плохо, он начинает искать виновных", - добавил Арахамия.

1 5 января на анонимных YouTube и Telegram каналах опубликовали записи , на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти, в котором они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского . После этого стала появляться информация, что премьер якобы подал в отставку.

Позже Кабмин опроверг отставку Гончарука, а сам премьер назвал инцидент "медиа-атакой" на правительство.

Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в Верховную Раду, как того требует закон и Конституция, а президенту. Источники в руководстве фракции называют это политической игрой и считают, что отставки не будет. Президент отставку не принял.

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