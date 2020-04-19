Арест Шайтанова: сильный удар по путинской террористической сети в Европе – Bild

Задержание Валерия Шайтанова (фото - пресс-служба СБУ)

Арест генерала СБУ Валерия Шайтанова может нанести сильным урон российской террористической сети в Европе. Об этом сообщает Bild.

По информации Bild, западные спецслужбы помогали украинским следить за Шайтановым и его сообщниками. Кроме того, до последнего момента не было ясно, где он будет арестован в Германии или в Украине.

Издание также отмечает, что террористическая сеть ФСБ, очевидно, имеет связи с Германией, Францией и Хорватией - теми странами, в которых, помимо Украины, особенно большое количество российских беженцев искали убежища от мести ФСБ.

Согласно информации Bild, в феврале полковник ФСБ Игорь Егоров (предполагаемый куратор Шайтанова) и наемный убийца по контракту встречались в Гамбурге, возможно, чтобы обсудить детали операции по убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое впоследствии было совершено в Берлине в августе 2019 года.

Отмечается, что Егоров, по данным расследователей Bellingcat, занимает высокий пост в подразделении V российской внутренней разведки, сотрудникам которого официально разрешено убивать "террористов" с 2006 года – без привлечения к ответственности российской судебной системой.

В то же время, Bild пишет, что пока нельзя сказать, были ли причастны к убийству Хангошвили россиянин Егоров или украинец Шайтанов – расследование только начинается.

14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова за связи с ФСБ.

В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.

16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.