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Арестованный генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова - Геращенко

Арестованный генерал СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова - Геращенко - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
16.04.2020, 20:28

Замглавы МВД рассказал, как СБУ удалось разоблачить предателя

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом Геращенко сказал в эфире Украина24.

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"Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сказал Геращенко.

По его словам, Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжая для этого в заграничные командировки. "Но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками", - сказал замглавы МВД.

  • 14 апреля 2020 года СБУ задержала Шайтанова за связи с ФСБ.
  • В тот же день генерал-майору официально объявили подозрение и 15 апреля он был заключен под стражу.
  • 16 апреля в Киеве контрразведка СБУ задержала бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ, которого в спецслужбе называют фигурантом в деле Шайтанова.

Вадим Ребрина
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