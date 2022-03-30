UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арестович: Мы усиливаем боевые действия. Все будет решено на поле боя

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 21:23

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, несмотря на переговоры с РФ, Украина усилит военные действия против оккупанта. Об этом он сказал в видео в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, активные военные действия на территории Украины будут идти еще как минимум две недели. "Потом еще будет стационарная фаза, затяжная, когда нам придется выносить их, стоящих на месте и не способных наступать. Будет еще зеленка, партизанские набеги... Война никуда не делась", – сказал Арестович.

На аргумент о том, что за это время РФ может подтянуть резервы, он ответил, что "она ничего не подтянет, потому что особо нет резервов".

Кроме того, он отметил, что Украина не останавливает боевые действия, наоборот, по словам Арестовича, "мы их интенсифицируем".

При этом он опроверг предположение, что Украина могла бы выбить россиян из оккупированного Крыма. "Если бы могли, мы бы уже выбивали. У нас нет тяжелого вооружения, которое является основой наступления", – сказал он.

"Ваши любимые союзники из НАТО не дают тяжелого вооружения. Вот когда дадут, мы пойдем вперед, а пока не дают", – добавил Арестович.

Арестович подтвердил, что украинская сторона на переговорах с РФ обсуждает согласование с будущими странами-гарантами безопасности Украины, в том числе с РФ, проведение на территории Украины военных учений с участием иностранных вооруженных сил. При этом, по мнению Арестовича, РФ не будет накладывать вето на проведение таких учений.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры Алексей Арестович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 