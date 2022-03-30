Арестович: Мы усиливаем боевые действия. Все будет решено на поле боя

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, несмотря на переговоры с РФ, Украина усилит военные действия против оккупанта. Об этом он сказал в видео в своем Facebook.

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По его словам, активные военные действия на территории Украины будут идти еще как минимум две недели. "Потом еще будет стационарная фаза, затяжная, когда нам придется выносить их, стоящих на месте и не способных наступать. Будет еще зеленка, партизанские набеги... Война никуда не делась", – сказал Арестович.

На аргумент о том, что за это время РФ может подтянуть резервы, он ответил, что "она ничего не подтянет, потому что особо нет резервов".

Кроме того, он отметил, что Украина не останавливает боевые действия, наоборот, по словам Арестовича, "мы их интенсифицируем".

При этом он опроверг предположение, что Украина могла бы выбить россиян из оккупированного Крыма. "Если бы могли, мы бы уже выбивали. У нас нет тяжелого вооружения, которое является основой наступления", – сказал он.

"Ваши любимые союзники из НАТО не дают тяжелого вооружения. Вот когда дадут, мы пойдем вперед, а пока не дают", – добавил Арестович.

Арестович подтвердил, что украинская сторона на переговорах с РФ обсуждает согласование с будущими странами-гарантами безопасности Украины, в том числе с РФ, проведение на территории Украины военных учений с участием иностранных вооруженных сил. При этом, по мнению Арестовича, РФ не будет накладывать вето на проведение таких учений.

Вадим Ребрина

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