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Арьев: В резолюцию ПАСЕ о положении крымских татар внесут правки

Арьев: В резолюцию ПАСЕ о положении крымских татар внесут правки - Фото
Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)
12.09.2019, 17:10

Следующее заседание комитета должно состояться в октябре

Утверждение проекта резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о положении крымских татар перенесли на следующее заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации. Об этом сообщил глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Радио Свобода.

По его словам, причиной переноса стала инициатива украинской стороны по внесению поправок к проекту.

"Это поправки, подготовленные ими совместно с Меджлисом. Они усиливают позицию относительно крымских татар и по неприятию оккупации Крыма; формулировки в отношении крымских татар, как коренной нации Крыма; освобождение всех задержанных и осужденных по делу Хизб ут-Тахрир; о нелегальном использовании российского законодательства на территории аннексированного Крыма. Это я привел перечень очень короткий и в общих чертах", - сказал Арьев.

По его словам, эти поправки носят очень важный технико-юридический характер для того, чтобы доклад выглядела безупречно.

Следующее заседание комитета, добавил Арьев, должно состояться в октябре.

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