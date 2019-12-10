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Архиепископ ПЦУ из Крыма начал голодовку у Кабмина

Архиепископ ПЦУ из Крыма начал голодовку у Кабмина - Фото
Архиепископ Климент объявляет о голодовке (Фото - Олена Халімон - Facebook)
10.12.2019, 11:55

Архиепископ Климент требует защитить религиозную свободу в Крыму

Бессрочную голодовку объявил у здания Кабинета министров в Киеве архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Сегодня архиепископ вышел к Кабмину с плакатом: "Обеспечьте права религиозной свободы украинцев в Крыму" и заявил, что начинает голодовку.

Он требует встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком и определения сроков, когда будут решены вопросы защиты религиозной свободы в Крыму и обеспечения безопасности духовенства крымской епархии ПЦУ. По мнению Климента, Кабмин должен обеспечить своими решениями сохранность церковного имущества, включая иконы.

"Из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина - ред.) я поеду в Крым", - заявил он.

  • 19 ноября стало известно о намерении оккупантов в Крыму снести храм ПЦУ в Евпатории.

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