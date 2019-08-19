В Симферополе оккупанты отдали землю ПЦУ другой церкви

В оккупированном Симферополе землю, выделенную для кафедрального собора Крымской епархии Украинской православной церкви, отдали Римско-католической церкви. Об этом сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает Крым.Реалии.
По его словам, земля под строительство была выделена до оккупации Крыма.
"2012-2013 год: решением симферопольского городского совета нам был выделен земельный участок возле украинской гимназии по улице Киевской в 0,5 гектаров. Затем началось движение, чтобы нам эту землю не давать, потому что фирма Монолит заинтересовалась этим земельным участком. На втором этапе решили, что мы отодвинемся вглубь поля. Есть государственный акт о том, что эта земля находится в пользовании, в управлении крымской епархии", - сказал Климент.
После российской оккупации священник попытался переоформить эту землю по российскому законодательству, но не получилось. Позже на эту землю начала претендовать Римско-католическая церковь.
Крым.Реалии обратились за комментарием в Католическую церковь в Крыму, где отец Данил подтвердил, что они действительно планируют строительство кафедрального собора на улице Киевской. По его словам, земля была получена обычной процедурой выделения земли религиозным организациям.
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