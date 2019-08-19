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В Симферополе оккупанты отдали землю ПЦУ другой церкви

В Симферополе оккупанты отдали землю ПЦУ другой церкви - Фото
Архиепископ Климент Фото: ru.krymr.com
19.08.2019, 16:47

Архиепископ Климент говорит, что эта земля была выделена епархии до оккупации Крыма

В оккупированном Симферополе землю, выделенную для кафедрального собора Крымской епархии Украинской православной церкви, отдали Римско-католической церкви. Об этом сказал архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает Крым.Реалии.

По его словам, земля под строительство была выделена до оккупации Крыма.

"2012-2013 год: решением симферопольского городского совета нам был выделен земельный участок возле украинской гимназии по улице Киевской в 0,5 гектаров. Затем началось движение, чтобы нам эту землю не давать, потому что фирма Монолит заинтересовалась этим земельным участком. На втором этапе решили, что мы отодвинемся вглубь поля. Есть государственный акт о том, что эта земля находится в пользовании, в управлении крымской епархии", - сказал Климент.

После российской оккупации священник попытался переоформить эту землю по российскому законодательству, но не получилось. Позже на эту землю начала претендовать Римско-католическая церковь.

​Крым.Реалии обратились за комментарием в Католическую церковь в Крыму, где отец Данил подтвердил, что они действительно планируют строительство кафедрального собора на улице Киевской. По его словам, земля была получена обычной процедурой выделения земли религиозным организациям.​

  • 3 марта на автовокзале в Симферополе российские силовики задержали архиепископа Климента, который собирался ехать к украинскому политзаключенному Павлу Грибу.
  • Архиепископ назвал свое задержание попыткой уничтожить Православнy церковь Украины в Крыму.
  • Позже священника отпустили.

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Архиепископ Климент пцу Крым симферополь религия
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