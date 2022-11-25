Армения просит Макрона о посредничестве в переговорах с Азербайджаном – Guardian

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой стать посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, правительство Армении официально предложило президенту Франции принять на себя роль посредника в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Отмечается, что это произошло сразу после "фиаско" на саммите ОДКБ в Ереване, когда Армения отказалась подписать итоговые документы встречи.

На встрече в Ереване Пашинян также публично высказал разочарование тем, что "членство Армении в ОДКБ не удержало Азербайджан от агрессивных действий".

Очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта должен был состояться 7 декабря в Брюсселе. Однако, как сообщает Guardian, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отменяет саммит, поскольку не готов согласиться с посреднической ролью Франции, позицию которой он назвал "антиазербайджанской".

"Совершенно ясно, что в таких обстоятельствах и с таким отношением Франция не может быть частью мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", – цитирует издание президента Азербайджана.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвинили друг друга.

14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ.

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Сергій Бережний

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