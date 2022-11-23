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Премьер Армении отказался подписывать итоговые документы саммита ОДКБ

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 21:34
Премьер Армении отказался подписывать итоговые документы саммита ОДКБ - Фото
Никол Пашинян и Владимир Путин (фото – EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении, пишет Радио Свобода.  

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Армения на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты двух итоговых документов после того, как остальные члены ОДКБ не захотели поддержать предложенные Ереваном поправки в эти документы.

Пашинян призвал членов ОДКБ дать оценку действиям Азербайджана, которые он охарактеризовал как агрессию против Армении, и сказал, что организация должна требовать от Азербайджана вывода войск с занятой ими части территории Армении.

Отказ от такой позиции может расцениваться как "отказ ОДКБ от союзнических обязательств", сказал Пашинян.

Поскольку предложение Армении не было поддержано, Пашинян отказался подписывать итоговые документы саммита в первоначальной версии.  

Как заявил медиа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в связи с произошедшим Армения склонна расценивать итоги саммита ОДКБ как "фиаско", но о выходе страны из блока речь не идет. 

СПРАВКА. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Власти РФ пытаются представить ОДКБ как "реальную альтернативу" НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений.
  • 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвинили друг друга. 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ. 

Смотрите также: "Россия – враг". В Ереване протестуют против приезда Путина на саммит ОДКБ – видео

Сергій Бережний
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никол пашинян армения одкб
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