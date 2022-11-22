В Ереване провели акцию протеста против саммита российского военного блока ОДКБ 23 ноября и визита на него диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
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Представители оппозиционной партии Армении "Национально-демократический полюс" провели акцию протеста, на которой скандировали антироссийские лозунги, – "враг Россия" и "враг ОДКБ".
Армянские оппозиционеры заявили, что во время военных столкновений с Азербайджаном в сентябре, ОДКБ не оказал никакой поддержке Армении.
На митинге отметили, что визит лидеров "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в частности Путина, "должен получить достойное противодействие".
В день саммита 23 ноября они снова собираются провести акцию протеста.
- Армянский премьер Никол Пашинян обвинил союзников по ОДКБ, что те не помогают стране вооружениями в ее военном конфликте с Азербайджаном, несмотря на оплаченные Ереваном поставки.
- Ранее Пашинян раскритиковал ОДКБ за бездействие во время конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе в 2020 году.
- 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвинили друг друга. 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ.
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