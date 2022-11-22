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"Россия – враг". В Ереване протестуют против приезда Путина на саммит ОДКБ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 22:41
Акция протеста в Ереване (фото: скриншот с видео)
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В Ереване провели акцию протеста против саммита российского военного блока ОДКБ 23 ноября и визита на него диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Радио Азатутюн.

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Представители оппозиционной партии Армении "Национально-демократический полюс" провели акцию протеста, на которой скандировали антироссийские лозунги, – "враг Россия" и "враг ОДКБ".

Армянские оппозиционеры заявили, что во время военных столкновений с Азербайджаном в сентябре, ОДКБ не оказал никакой поддержке Армении. 

На митинге отметили, что визит лидеров "враждебных по отношению к Армении" стран-членов ОДКБ, в частности Путина, "должен получить достойное противодействие".

В день саммита 23 ноября они снова собираются провести акцию протеста. 

Читайте также: В Праге Алиев и Пашинян договорились о миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы 

Дмитро Гриниченко
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армения владимир путин одкб
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