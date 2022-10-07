В Праге Алиев и Пашинян договорились о миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы

Армения и Азербайджан достигли договоренности о работе гражданской миссии Евросоюза вдоль их государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

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Как отмечается, 6 октября в Праге встретились президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Евросовета Шарль Мишель.

Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, в соответствии с которыми обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Алиев и Пашинян подтвердили, что это станет основой для работы комиссий по делимитации границы и что следующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе к концу октября.

Армения договорилась об оказании помощи гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном.

Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией в той мере, в какой это ее касается.

Миссия ЕС начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии – укрепить доверие и посредством своих отчетов внести вклад в работу пограничных комиссий.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвинили друг друга.

14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ.

18 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване заявила, что США поддерживают территориальную целостность Армении и осуждают "смертоносные нападения Азербайджана" на эту страну, считая их нападениями на суверенитет Армении.

В МИД Азербайджана выразили глубокое сожаление по поводу "неприемлемых" заявлений Пелоси.

19 сентября в Нью-Йорке встретились главы МИД США, Азербайджана и Армении.

Наталія Медведєва

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