Сегодня в США пройдет трехсторонняя встреча представителей США, Армении и Азербайджана
19.09.2022, 16:52
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)
Сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Армении.
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"По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йрке пройдет трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", – говорится в сообщении.
- Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.
- 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ.
- 18 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване заявила, что США поддерживают территориальную целостность Армении и осуждают "смертоносные нападения Азербайджана" на эту страну, считая их нападениями на суверенитет Армении.
- В МИД Азербайджана выразили глубокое сожаление по поводу "неприемлемых" заявлений Пелоси.
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