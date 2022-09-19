UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня в США пройдет трехсторонняя встреча представителей США, Армении и Азербайджана

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:52
Сегодня в США пройдет трехсторонняя встреча представителей США, Армении и Азербайджана - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Армении.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йрке пройдет трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова", – говорится в сообщении.

  • Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.
  • 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ. 
  • 18 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереване заявила, что США поддерживают территориальную целостность Армении и осуждают "смертоносные нападения Азербайджана" на эту страну, считая их нападениями на суверенитет Армении.
  • В МИД Азербайджана выразили глубокое сожаление по поводу "неприемлемых" заявлений Пелоси.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армения Азербайджан нагорный карабах Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 