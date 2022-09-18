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В Азербайджане заявили, что визит Пелоси в Армению не способствует нормализации ситуации

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 18:26
В Азербайджане заявили, что визит Пелоси в Армению не способствует нормализации ситуации - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

В МИД Азербайджана выразили глубокое сожаление по поводу "неприемлемых" заявлений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению, их назвали "безосновательными и несправедливыми". Там считают, что заявления Пелоси искажают ситуацию в регионе.

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В МИД назвали инцидент в ночь с 12 на 13 сентября "широкомасштабной военной провокацией" Армении против Азербайджана, и эта "провокация" была предотвращена азербайджанскими военными.

Сейчас, по данным азербайджанской стороны, соблюдается режим прекращения огня и предотвращена эскалация ситуации. Всю ответственность за обострение ситуации в регионе Баку возложил на военно-политическое руководство Армении.

В МИД Азербайджана назвали Пелоси "проармянским политиком" и предположили, что она использует этот визит "для своей внутриполитической повестки и для получения поддержки армянских лоббистских кругов в США".

"С сожалением подчеркиваем, что Н. Пелоси, говорящая о справедливости, не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных серьезных преступления, за которые несет ответственность Армения", – говорится в заявлении.

Заявление Пелоси в МИД Азербайджана назвали "серьезным ударом по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном".

  • Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.
  • 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ. 
  • Пелоси сегодня в Ереване заявила, что США поддерживают территориальную целостность Армении и осуждают "смертоносные нападения Азербайджана" на эту страну, считая их нападениями на суверенитет Армении.
Вадим Ребрина
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армения Азербайджан нэнси пелоси
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