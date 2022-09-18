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Пелоси в Ереване: США осуждают "смертоносные нападения" Азербайджана на Армению

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 15:29
Пелоси в Ереване: США осуждают
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

США поддерживают территориальную целостность Армении и осуждают "смертоносные нападения Азербайджана" на эту страну, считая их нападениями на суверенитет Армении. Об этом в Ереване во время своего первого визита в Армению заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Радио Свобода.

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"Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносные нападения Азербайджана на Армению, нападения на территорию Армении", – заявила она.

Пелоси также напомнила, что США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, четко и давно заявили, что конфликт не может иметь военного решения.

Говоря о резолюции Палаты представителей США, осуждающей действия Азербайджана, сопредседатель комитета по армянским вопросам Конгресса Джеки Спийер сказала, что США будут продолжать поддерживать территориальную целостность Армении и выступать против любых изменений ее границ.

Пелоси считает, что сегодня "от США до Украины, Тайваня, Армении мир стоит перед выбором между демократией и автократией, и мы снова должны выбрать демократию".

В ответ на вопрос, какую поддержку США готовы оказать Армении, в частности, может ли идти речь о военной поддержке, Пелоси сказала: "Важность и ценность нашего визита еще и в том, что мы здесь для того, чтобы выслушать, понять, что может быть сделано, чего от нас могут ожидать, в ходе нашей встречи мы говорили о вопросах экономики и безопасности. Мы здесь, чтобы выслушать, понять, какие есть ожидания и пожелания".

  • 26 августа 2022 года армия Азербайджана вошла в Лачин, который почти 30 лет контролировала Армения, а с декабря 2020 года находился под контролем российских военных. По заявлению Баку, это произошло потому, что Ереван так и не выполнил своих обязательств по соглашению 2020 года.  
  • Около полуночи 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном произошло обострение, в котором стороны обвиняют друг друга.
  • 14 сентября Армения обратилась к России и ОДКБ с просьбой о предусмотренной договором военной помощи, но получила фактический отказ. 
Вадим Ребрина
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США армения Азербайджан нэнси пелоси
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