Армия РФ ударила по 18 объектам. Аварийные отключения света в четырех областях — Шмыгаль

Российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по 18 объектам инфраструктуры в 10 областях Украины во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, большинство объектов, которые атаковали россияне, — энергетические. В результате атаки обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

Он отметил, что если бы не эффективная работа противовоздушной обороны — последствия были бы намного хуже.

Шмыгаль заявил, что локальные аварийные отключения света продолжаются в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении", — резюмировал глава правительства.

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Дмитро Гриниченко

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