UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армия РФ ударила по 18 объектам. Аварийные отключения света в четырех областях — Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 12:21
Армия РФ ударила по 18 объектам. Аварийные отключения света в четырех областях — Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по 18 объектам инфраструктуры в 10 областях Украины во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, большинство объектов, которые атаковали россияне, — энергетические. В результате атаки обесточены сотни населенных пунктов в семи областях. 

Он отметил, что если бы не эффективная работа противовоздушной обороны — последствия были бы намного хуже.

Шмыгаль заявил, что локальные аварийные отключения света продолжаются в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. 

"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении", — резюмировал глава правительства.

Читайте также: Часть Киева обесточена и осталась без воды из-за ракетных ударов россиян

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Денис Шмыгаль критическая инфраструктура отключения света
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 