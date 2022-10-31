Армия РФ ударила по 18 объектам. Аварийные отключения света в четырех областях — Шмыгаль
Российские оккупанты нанесли удары ракетами и дронами по 18 объектам инфраструктуры в 10 областях Украины во время массированного удара утром 31 октября. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, большинство объектов, которые атаковали россияне, — энергетические. В результате атаки обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.
Он отметил, что если бы не эффективная работа противовоздушной обороны — последствия были бы намного хуже.
Шмыгаль заявил, что локальные аварийные отключения света продолжаются в Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях.
"Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении", — резюмировал глава правительства.
- Армия РФ утром нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- ПВО сбила 44 ракеты из 50+ запущенных.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, потому что у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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