Армия России потеряла еще 550 военных, самолет, вертолет и 19 танков – сводка
Силы обороны Украины за сутки, 28 октября, уничтожили 550 российских военных, 19 танков, самолет и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 29 октября армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 70 250 (+550) человек;
танков ‒ 2659 (+19);
боевых бронированных машин ‒ 5401 (+23);
артиллерийских систем ‒ 1708 (+9);
РСЗО ‒ 380 (+1);
средств ПВО ‒ 195 (+3);
самолетов ‒ 273 (+1);
вертолетов ‒ 252 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1406 (+5);
крылатых ракет ‒ 351 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4107 (+19);
спецтехники ‒ 152 (+1).
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