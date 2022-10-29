Армия России потеряла еще 550 военных, самолет, вертолет и 19 танков – сводка

Силы обороны Украины за сутки, 28 октября, уничтожили 550 российских военных, 19 танков, самолет и вертолет. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 29 октября армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 70 250 (+550) человек;

танков ‒ 2659 (+19);

боевых бронированных машин ‒ 5401 (+23);

артиллерийских систем ‒ 1708 (+9);

РСЗО ‒ 380 (+1);

средств ПВО ‒ 195 (+3);

самолетов ‒ 273 (+1);

вертолетов ‒ 252 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1406 (+5);

крылатых ракет ‒ 351 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4107 (+19);

спецтехники ‒ 152 (+1).

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Наталія Медведєва

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