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Армия США показала фото с эсминца во время перехвата ракет и дронов из Йемена

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 18:31
Армия США показала фото с эсминца во время перехвата ракет и дронов из Йемена - Фото
Есмінець USS Carney Автор U.S. Navy

5-й флот Военно-морских сил США опубликовал несколько фотографий с борта эсминца USS Carney в Красном море во время перехвата 19 октября выпущенных из Йемена ракет и дронов.

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В армии США отметили, что несколько дней назад американский эсминец уничтожил в Красном море несколько хуситских ракет и беспилотников.

19 октября сообщалось, что несколько ракет были запущены военизированной группировкой хуситов из Йемена, их поддерживает Иран. На тот момент было известно о перехвате трех ракет и восьми дронов.

Как передает CNN, сегодня в США сообщили, что это была девятичасовая атака, и американские силы уничтожили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты хуситов.

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, ракеты и дроны были выпущены "потенциально по целям в Израиле". 

Армия США показала фото с эсминца во время перехвата ракет и дронов из Йемена

Армия США показала фото с эсминца во время перехвата ракет и дронов из Йемена
  • Вечером 19 октября дроны и ракеты атаковали авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака, где размещены силы США и других стран. Это была третья менее чем за 24 часа атака против авиабаз, на которых размещены американские войска в Ираке.

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Оксана Житнюк
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армия СШАйеменэсминецкрасное море

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