Армія США показала фото з есмінця під час перехоплення ракет і дронів з Ємену

П'ятий флот Військово-морських сил США опублікував кілька фотографій з борту есмінця USS Carney у Червоному морі під час перехоплення 19 жовтня випущених з Ємену ракет та дронів.

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В армії США зазначили, що кілька днів тому американський есмінець знищив у Червоному морі кілька хуситських ракет та безпілотників.

19 жовтня повідомлялося, що кілька ракет було запущено воєнізованим угрупованням хуситів з Ємену, їх підтримує Іран. На той момент було відомо про перехоплення трьох ракет і восьми дронів.

Як передає CNN, сьогодні в США повідомили, що це була дев'ятигодинна атака, і американські сили знищили 15 безпілотників і чотири крилаті ракети хуситів.

За словами представника Пентагону Пета Райдера, ракети та дрони були випущені "потенційно по цілях в Ізраїлі".

Ввечері 19 жовтня дрони та ракети атакували авіабазу Айн-аль-Асад на заході Іраку, де розміщені сили США та інших країн. Це була третя менш ніж за 24 години атака проти авіабаз, на яких розміщено американські війська в Іраку.

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