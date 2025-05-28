Армия усиливает проверки при назначении в тыл: некоторые пытаются так избежать суда
Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ужесточит контроль за призывом и назначением людей на тыловые должности в армии. Как отметили в пресс-службе, это связано с тем, что некоторые лица, в том числе фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для бегства от правосудия.
"Тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания "прибежища" для лиц, пытающихся избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления", – говорится в сообщении Сухопутных войск.
Военные отметили, что из-за случаев, когда некоторые лица, в том числе подозреваемые в коррупции, пытались использовать тыловые должности для избежания правосудия, Командование Сухопутных войск усилило контроль за призывом и назначением на такие вакансии.
Например, приказ о призыве заместителя прокурора Запорожской области Наталии Максименко на должность бухгалтера в тылу был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, установленного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 №560.
"Отмечаем: каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания", – подытожили в Сухопутных войсках, добавив, что привержены прозрачности, законности и справедливости.
- 27 мая 2025 года Центр противодействия коррупции сообщил, что заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко мобилизовалась в ВСУ, несмотря на то, что НАБУ и САП подозревают ее в вымогательстве "взятки" в размере $40 000.
- Она была задержана по подозрению в коррупции в сентябре 2024 года.