Армия усиливает проверки при назначении в тыл: некоторые пытаются так избежать суда

Есть случаи, когда некоторые лица, в том числе подозреваемые в коррупции, пытались использовать тыловые должности для избежания правосудия

Фото: Сухопутные войска

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ужесточит контроль за призывом и назначением людей на тыловые должности в армии. Как отметили в пресс-службе, это связано с тем, что некоторые лица, в том числе фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для бегства от правосудия.

"Тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания "прибежища" для лиц, пытающихся избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления", – говорится в сообщении Сухопутных войск.