Армія посилює перевірки під час призначень у тил: дехто намагається так уникнути суду
Фото: Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України посилить контроль за призовом і призначенням людей на тилові посади в армії. Як зазначили у пресслужбі, це пов'язано з тим, що деякі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя.

"Тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення "прихистку" для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Військові зазначили, що через випадки, коли деякі особи, зокрема підозрювані у корупції, намагалися використати тилові посади, щоб уникнути правосуддя, Командування Сухопутних військ посилило контроль за призовом і призначенням на такі вакансії.

Наприклад, наказ про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталі Максименко на посаду бухгалтера в тилу був скасований через порушення порядку мобілізації, встановленого постановою Кабміну від 16 травня 2024 року №560.

"Наголошуємо: кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання", – підсумували у Сухопутних військах, додавши, що віддані прозорості, законності та справедливості.

  • 27 травня 2025 року Центр протидії корупції повідомив, що заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко мобілізувалася до ЗСУ попри те, що НАБУ та САП підозрюють її у вимаганні "хабаря" у розмірі $40 000.
  • Її було затримано за підозрою у корупції у вересні 2024 року.
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