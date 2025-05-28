Армія посилює перевірки під час призначень у тил: дехто намагається так уникнути суду

Військові зазначили, що є випадки, коли деякі особи, зокрема підозрювані у корупції, намагалися використати тилові посади, щоб уникнути правосуддя

Фото: Сухопутні війська

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України посилить контроль за призовом і призначенням людей на тилові посади в армії. Як зазначили у пресслужбі, це пов'язано з тим, що деякі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя.

"Тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення "прихистку" для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання", – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.