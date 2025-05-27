Паліса: Розглядаємо розширення програми 18-24 на спеціальності, пов’язані з дронами
Наразі в Україні розглядається розширення програми "Контракт 18-24" на спеціальності, пов’язані з безпілотниками. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.
За його словами, 80% уражень ворожої техніки й особового складу росіян – це заслуга розрахунків БпЛА.
"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників – неможливо", – наголосив він.
Паліса зазначив, що наразі розглядається розширення програми "Контракт 18-24" на спеціальності, пов’язані з дронами. Він вважає, що це має бути більш тривалий контракт, наприклад, два роки, бо термін навчання й адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей.
"Знаю, що про стратегію розширення програми є багато дискусій", – написав Паліса, закликавши ділитися думками щодо цього.
- "Контракт 18-24" – це проєкт, запущений Міноборони 11 лютого 2025 року для чоловіків непризовного віку. За ним українці віком 18-24 роки можуть підписати контракт та отримати спеціальні умови (детальніше тут).
- Такий проєкт з'явився на тлі відмови української влади від зниження віку мобілізації.
- Для добровольців за програмою "Контракт 18-24" наразі доступно 18 спеціальностей.