Паліса: Розглядаємо розширення програми 18-24 на спеціальності, пов’язані з дронами

Павло Паліса (Фото: Facebook-акаунт заступника глави ОП)

Наразі в Україні розглядається розширення програми "Контракт 18-24" на спеціальності, пов’язані з безпілотниками. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, 80% уражень ворожої техніки й особового складу росіян – це заслуга розрахунків БпЛА.

"Можна довго сперечатися про роль танка у сучасній війні чи способи застосування артилерії, але заперечувати важливість безпілотників – неможливо", – наголосив він.

Паліса зазначив, що наразі розглядається розширення програми "Контракт 18-24" на спеціальності, пов’язані з дронами. Він вважає, що це має бути більш тривалий контракт, наприклад, два роки, бо термін навчання й адаптації пілота суттєво більший, ніж у піхотних спеціальностей.

"Знаю, що про стратегію розширення програми є багато дискусій", – написав Паліса, закликавши ділитися думками щодо цього.