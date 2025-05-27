Палиса: Рассматриваем расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами
В настоящее время в Украине рассматривается расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с беспилотниками. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.
По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава россиян – заслуга расчетов БпЛА.
"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников невозможно", — подчеркнул он.
Палиса отметил, что рассматривается расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с дронами. Он считает, что это должен быть более длительный контракт, например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей.
"Знаю, что о стратегии расширения программы есть много дискуссий", — написал Палиса, призвав делиться мнениями по этому поводу.
- "Контракт 18-24" – это проект, запущенный Минобороны 11 февраля 2025 года для мужчин непризывного возраста. В соответствии с ним украинцы в возрасте 18-24 лет могут подписать контракт и получить специальные условия (подробнее здесь).
- Такой проект появился на фоне отказа украинских властей от снижения возраста мобилизации.
- Для добровольцев по программе "Контракт 18-24" доступно 18 специальностей.