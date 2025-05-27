Палиса: Рассматриваем расширение программы 18-24 на специальности, связанные с дронами

Павел Палиса (Фото: Facebook-аккаунт заместителя главы ОП)

В настоящее время в Украине рассматривается расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с беспилотниками. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, 80% поражений вражеской техники и личного состава россиян – заслуга расчетов БпЛА.

"Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников невозможно", — подчеркнул он.

Палиса отметил, что рассматривается расширение программы "Контракт 18-24" на специальности, связанные с дронами. Он считает, что это должен быть более длительный контракт, например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей.

"Знаю, что о стратегии расширения программы есть много дискуссий", — написал Палиса, призвав делиться мнениями по этому поводу.