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"Арта, мясо, заградотряды". ВСУ рассказали, как оккупанты воюют в Серебрянском лесу – NYT

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 16:58
Фото - Генштаб ВСУ

В Серебрянском лесу в районе Кременной российские оккупанты продолжают попытки вести наступательные действия. Для этого они используют артиллерию, штурмовые группы из бывших заключенных и заградительные отряды. Об этом говорится в статье The New York Times.

В статье рассказывается о бойцах 100-й бригады ТрО подполковника Олега Матвийчука, которые несут ответственность за примерно трехкилометровый участок фронта в районе Кременной. 

По словам Матвийчука, россияне выпускают в два-три раза больше снарядов, чем его минометные расчеты, в среднем около 50 снарядов в день.

Как отмечается, бои в Серебрянском лесу соответствуют схеме, с которой украинские войска сталкивались много раз, поскольку Россия пытается добиться небольших успехов, полагаясь на большое количество личного состава и оружия.

Подполковник Матвийчук сказал, что перед штурмом россияне обстреливают украинские позиции десятками снарядов и мин, стремясь уничтожить блиндажи и оставить уцелевших защитников в состоянии контузии.

"Потом отправляют штурмовые отряды по 10-12 человек, – рассказал Матвийчук. – Мы называем их подразделениями Z, имея в виду, что они выходцы из исправительных колоний. Они не профессиональные, просто мясо".

На второй линии российских траншей, по словам подполковника Матвийчука, стоят заградотряды, состоящие из чеченцев Кадырова, которые угрожают расстрелом отступающим оккупантам.

За кадыровцами стоят более профессиональные российские войска.

По словам украинских солдат, россияне плохо знают этот район, и их атаки носят скорее хаотичный, чем скоординированный характер.

"Арта, мясо, заградотряды". ВСУ рассказали, как оккупанты воюют в Серебрянском лесу – NYT

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Наталья Медведева
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войнаКременнаясеребрянский лес
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