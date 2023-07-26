"Арта, м'ясо, загороджувальні загони". ЗСУ розповіли, як окупанти воюють у Серебрянському лісі – NYT

У Серебрянському лісі у районі Кремінної російські окупанти продовжують спроби вести наступальні дії. Для цього вони використовують артилерію, штурмові групи з колишніх ув'язнених та загороджувальні загони. Про це йдеться у статті The New York Times.

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У статті розповідається про бійців 100-ї бригади ТрО підполковника Олега Матвійчука, які несуть відповідальність за приблизно трикілометрову ділянку фронту в районі Кремінної.

За словами Матвійчука, росіяни випускають вдвічі-втричі більше снарядів, ніж його мінометні розрахунки, в середньому близько 50 снарядів на день.

Як зазначається, бої у Серебрянському лісі відповідають схемі, з якою українські війська стикалися багато разів, оскільки Росія намагається досягти невеликих успіхів, покладаючись на велику кількість особового складу та зброї.

Підполковник Матвійчук сказав, що перед штурмом росіяни обстрілюють українські позиції десятками снарядів та мін, прагнучи знищити бліндажі та залишити уцілілих захисників у стані контузії.

"Потім відправляють штурмові загони по 10-12 осіб, – розповів Матвійчук. – Ми називаємо їх підрозділами Z, маючи на увазі, що вони є вихідцями з виправних колоній. Вони не професійні, просто м'ясо".

На другій лінії російських траншей, за словами підполковника Матвійчука, стоять загороджувальні загони, що складаються з чеченців Кадирова, які погрожують розстрілом окупантам, що відступають.

За кадировцями стоять професійніші російські війська.

За словами українських солдатів, росіяни погано знають цей район, і їхні атаки мають скоріше хаотичний, ніж скоординований характер.

Російські окупанти продовжують спроби наступати в районі Кремінної, Куп'янська та Бахмута. 26 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 26 бойових зіткнень на цих напрямках за добу.

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