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Артиллеристы оккупантов дружественным огнем убили 14 мобилизованных из Донецка – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 12:01
Артиллеристы оккупантов дружественным огнем убили 14 мобилизованных из Донецка – Генштаб - Фото
Алексей Громов (Скриншот видео)

На территории временно оккупированной Херсонской области артиллеристы российских оккупантов дружественным огнем убили 14 мобилизованных из Донецка. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"Оккупанты продолжают уничтожать своих товарищей", – заявил Громов.

Он рассказал, что 24 ноября артиллерийское подразделение вооруженных сил РФ обстреляло позиции мобилизованных 1-го армейского корпуса Донецка российских оккупационных войск. 

Это произошло на юго-западной околице населенного пункта Цукуры (село в Каховском районе Херсонской области).

"В результате попадания 152-мм снаряда в палатку, 14 военнослужащих погибли и семь военнослужащих получили ранения", – рассказал Громов.

Он отметил, что, учитывая такие случаи, неудивительно, что мобилизованные в Донецкой области не хотят выполнять преступные приказы на временно оккупированной территории Херсонской области и используют всевозможные средства, чтобы избежать участия в боевых действиях.

Читайте также: Минобороны: Мобилизация в России не принесла результатов. Они гибнут и не хотят воевать

Наталія Медведєва
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война Херсонская область генштаб Алексей Громов
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