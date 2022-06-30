Артиллерия и ПВО. Байден заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи

США собираются предоставить Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, в который войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и контрбатарейные радары. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО 30 июня, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, США "объединяют мир, чтобы поддержать Украину", а он готовится объявить о дополнительной военной помощи Украине на $800 млн, включая системы ПВО, артиллерию, боеприпасы и контрбатарейные радары.

"Путин думал, что мы сможем разрушить Трансатлантический альянс. Он пытался ослабить нас, ожидал, что мы разрешим трещину, но он получает именно то, чего не хотел", — заявил Байден.

Ожидается, что системой ПВО, которую США передадут Украине, будет ЗРК NASAMS.

СПРАВКА. NASAMS — ЗРК средней дальности. Основное назначение — уничтожение воздушных объектов противника на средних и малых высотах при любых метеорологических условиях. Система может поражать цели на расстоянии более 160 км.

Читайте также: Франция поставит Украине еще шесть САУ "Цезарь" — Макрон

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.