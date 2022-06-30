Артиллерия и ПВО. Байден заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи
США собираются предоставить Украине новый пакет военной помощи на $800 млн, в который войдут системы противовоздушной обороны, артиллерия и контрбатарейные радары. Об этом заявил президент США Джо Байден на саммите НАТО 30 июня, цитирует его CNN.
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По его словам, США "объединяют мир, чтобы поддержать Украину", а он готовится объявить о дополнительной военной помощи Украине на $800 млн, включая системы ПВО, артиллерию, боеприпасы и контрбатарейные радары.
"Путин думал, что мы сможем разрушить Трансатлантический альянс. Он пытался ослабить нас, ожидал, что мы разрешим трещину, но он получает именно то, чего не хотел", — заявил Байден.
Ожидается, что системой ПВО, которую США передадут Украине, будет ЗРК NASAMS.
- Ранее советник президента США Джейк Салливан подтвердил, что Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут передовые средства противовоздушной обороны.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины уже есть ряд договоренностей с партнерами о получении мощной системы противовоздушной обороны.
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