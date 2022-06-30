Франция поставит Украине еще шесть САУ "Цезарь" — Макрон

Украина получит от Франции еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите НАТО 30 июня, цитирует его канал France 24.

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Во время заключительного выступления на саммите Альянса в Мадриде Макрон заявил, что Франция вскоре поставит еще шесть орудий Caesar, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также для обеспечения проходов по минным полям и полевым заграждениям. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом в 52 калибра. Эта гаубица может использовать весь ассортимент 155-мм снарядов НАТО, включая кассетные. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

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Дмитрий Гриниченко

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