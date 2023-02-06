Артиллерия ВСУ уничтожила два катера с двумя ДРГ россиян на юге

Этой ночью россияне потеряли два катера с двумя диверсионно-разведывательными группами в Херсонской области. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Она подчеркнула, что россияне не оставляют попыток атаковать на юге Украины, это направление для них остается в приоритете, и там скоплены "достаточно мощные" силы армии РФ.

"Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поотжимали у местного населения. Они продолжают понемногу диверсионными группами прощупывать нашу оборону на островах и, пытаясь обустроить там наблюдательные пункты, снова потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь", – сообщила Гуменюк.

Она уточнила, что уничтожение двух катеров с российскими диверсантами осуществлялось при поддержке украинской артиллерии.

23 января сообщалось, что ВСУ уничтожили катер, с которого Россия хотела высадить диверсантов под Херсоном.

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Оксана Житнюк

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