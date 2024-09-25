Associated Press: Штаб Трампа не планировал его встречи с Зеленским

Команда кандидата в президенты США говорит, что не планировала встречи с украинским президентом, который на этой неделе находится в Соединенных Штатах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Встреча президента Владимира Зеленского и кандидата в лидеры США Дональда Трампа не запланирована. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя штаба Трампа.

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Собеседник заявил, что кандидат от республиканцев на этой неделе не планирует встречи с Зеленским, который находится в США на открытии Генеральной Ассамблеи ООН.

Пожелавший остаться анонимным чиновник отметил, что такая встреча не была запланирована предвыборным штабом, несмотря на заявления на прошлой неделе украинских чиновников о намерениях Зеленского встретиться с Трампом. Сам Трамп также допускал, что может встретиться с Зеленским.

Кроме того, в материале говорится, что Трамп в своем выступлении в городе Саванна, штат Джорджия, похвалил военный опыт России в исторических конфликтах и подверг критике американскую помощь Украине.

Он вновь заявил, что в случае своего переизбрания скоро завершит войну, начатую Россией. Трамп также высмеял обещание президента Джо Байдена продолжать поддержку Украины, пока Киев не одержит победу.

11 сентября на дебатах кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

23 сентября президент Зеленский выразил сомнения, что у Трампа есть реальный план завершения войны.

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