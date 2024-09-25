Associated Press: Штаб Трампа не планував його зустрічі з Зеленським

Команда кандидата у президенти США каже, що не планувала його зустрічі з українським президентом, який цього тижня перебуває у Сполучених Штатах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Angela Weiss)

Зустріч президента Володимира Зеленського та кандидата у лідери США Дональда Трампа не запланована. Про це пише Associated Press з посиланням на представника штабу Трампа.

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Співрозмовник журналістів заявив, що кандидат від республіканців цього тижня не планує зустрічі з Зеленським, який перебуває у США на відкритті Генеральної Асамблеї ООН.

Чиновник, що побажав залишитися анонімним, зазначив, що така зустріч не була запланована передвиборчим штабом, попри минулотижневі заяви українських посадовців про наміри Зеленського зустрітися з Трампом. Сам Трамп також допускав, що може зустрітися з Зеленським.

Крім того, в матеріалі йдеться, що Трамп у своєму виступі у місті Саванна, штат Джорджія, похвалив військовий досвід Росії в історичних конфліктах і розкритикував американську допомогу Україні.

Він знову заявив, що у разі свого переобрання швидко завершить війну, розпочату Росією. Трамп також висміяв обіцянку президента Джо Байдена продовжувати підтримку України, доки Київ не здобуде перемогу.

11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

23 вересня президент Зеленський висловив сумніви, що у Трампа є реальний план завершення війни.

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