Трамп: США мають вийти з війни в Україні, я досягну переговорів

Кандидат у лідери США вкотре заявив, що якщо він не стане наступним президентом, то Сполучені Штати "застрягнуть у цій війні"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що його країна "має вийти з війни в Україні", пообіцявши домогтися переговорів Києва та Москви. Його цитує Reuters.

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Як стверджує Трамп, нинішня адміністрація президента США на чолі з Джо Байденом "не має наміру" витягувати Сполучені Штати з російсько-української війни.

"Байден і Камала [кандидатка у лідери США від демократів] втягнули нас у цю війну в Україні, і тепер вони не можуть нас витягнути. Вони не можуть нас витягнути", – заявив він.

Трамп пообіцяв досягти переговорів між Україною та Росією, водночас наголосивши, що якщо він не стане наступним президентом, то США "застрягнуть у цій війні".

"Я думаю, що ми застрягнемо в цій війні, якщо я не стану президентом. Я зроблю це. Я досягну переговорів. Ми повинні піти. Байден каже: "Ми не підемо, поки не переможемо". Що станеться, якщо вони переможуть", – підсумував 45-й президент.

11 вересня на дебатах кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс заявила, що план Трампа щодо завершення війни в Україні полягає в тому, що він "просто здасться".

Сам же Трамп не відповів, чи хоче він перемоги України. Але підкреслив, що завершення війни в інтересах США.

23 вересня президент Зеленський висловив сумніви, що у Трампа є реальний план завершення війни.

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