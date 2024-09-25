Трамп: США должны выйти из войны в Украине, я добьюсь переговоров

Кандидат в лидеры США в очередной раз заявил, что если он не станет следующим президентом, то Соединенные Штаты "застрянут в этой войне"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его страна "должна выйти из войны в Украине", пообещав добиться переговоров Киева и Москвы. Его цитирует Reuters.

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Как утверждает Трамп, нынешняя администрация президента США во главе с Джо Байденом "не намерена" вытягивать Соединенные Штаты из российско-украинской войны.

"Байден и Камала [кандидат в лидеры США от демократов] втянули нас в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить", – заявил он.

Трамп пообещал достичь переговоров между Украиной и Россией, в то же время подчеркнув, что если он не станет следующим президентом, то США "застрянут в этой войне".

"Я думаю, что мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Я сделаю это. Я достигну переговоров. Мы должны уйти. Байден говорит: "Мы не пойдем, пока не победим". Что произойдет, если они победят", – подытожил 45-й президент.

11 сентября на дебатах кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что план Трампа по завершению войны в Украине состоит в том, что он "просто сдастся".

Сам Трамп не ответил, хочет ли он победы Украины. Но подчеркнул, что завершение войны в интересах США.

23 сентября президент Зеленский выразил сомнения, что у Трампа есть реальный план завершения войны.

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