Атака на сеть Київстар: СБУ открыла уголовное производство, подозревают россиян

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с кибератакой на сети оператора мобильной связи Київстар

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Служба безопасности Украины сообщила, что открыла уголовное производство в связи с кибератакой на сети оператора мобильной связи Київстар.

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Как заявили в СБУ, производство открыто по восьми статьям Уголовного кодекса, в том числе по статьям о посягательстве на территориальную целостность, диверсии, государственной измене, нарушении законов и обычаев войны.

Согласно одной из версий, которую упомянули в спецслужбе, за хакерской атакой могут стоять спецслужбы страны-агрессора.

Киберспециалисты СБУ уже оказывают помощь сотрудникам компании и координируют усилия госслужб для скорейшего восстановления сети, говорится в сообщении.

Офис генпрокурора, в свою очередь, сообщил, что начал досудебное расследование кибератак "на информационные и коммуникационные системы критической инфраструктуры Украины, органов власти, предприятий и учреждений со стороны преступных группировок, намеренно созданных Российской Федерацией".

Утром 12 декабря у оператора мобильной связи Київстар произошел технический сбой, касающийся осуществления услуг связи и доступа в интернет у части абонентов. Сайт оператора тоже не работает.

Сбой также отразился на работе украинских бизнесов и городских сервисов.

Абоненты мобильного оператора Київстар не могут воспользоваться национальным роумингом из-за сбоя – сеть не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе Минцифры.

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