Атакованы Чернигов и область: есть погибшие и попадания по многоэтажке и энергетике – фото

Фото: ГСЧС

В ночь на 25 декабря Россия в очередной раз наносила удары по Черниговской области, в частности по энергетике. Погибли два человека, еще двое – получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Россияне снова били по энергетике и обычной жизни. Несколько ударов по Чернигову. "Герань" попала по одному из предприятий. Повреждено админздание, гараж, легковые машины и пассажирский автобус", – сообщил Чаус.

Также ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на шестом этаже и машины, которые были припаркованы возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в том числе в учебном заведении.

Было несколько попаданий дронов по энергообъектам, в результате чего несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.

В Черниговском районе БпЛА ударил по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах.

В селе Сновской общины было попадание FPV-дрона в энергообъект. Несколько населенных пунктов остались без света.

В другом селе дрон ударил по лесовозу, в результате чего погиб 63-летний водитель. В самом районном центре "Герани" атаковали одно из предприятий. Повреждено здание и производственное оборудование, ранения получила 37-летняя местная жительница.

Также FPV-дрон ударил по гражданской машине в селе Новгород-Северского района, в результате чего 39-летний водитель погиб. Женщину-пассажира доставили в больницу.

Кроме того, российский дрон "Молния" попал по бывшей гостинице в Семеновке.

Всего за минувшие сутки россияне нанесли 85 ударов по Черниговской области.