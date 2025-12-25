Атакованы Чернигов и область: есть погибшие и попадания по многоэтажке и энергетике – фото
В ночь на 25 декабря Россия в очередной раз наносила удары по Черниговской области, в частности по энергетике. Погибли два человека, еще двое – получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"Россияне снова били по энергетике и обычной жизни. Несколько ударов по Чернигову. "Герань" попала по одному из предприятий. Повреждено админздание, гараж, легковые машины и пассажирский автобус", – сообщил Чаус.
Также ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на шестом этаже и машины, которые были припаркованы возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в том числе в учебном заведении.
Было несколько попаданий дронов по энергообъектам, в результате чего несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.
В Черниговском районе БпЛА ударил по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах.
В селе Сновской общины было попадание FPV-дрона в энергообъект. Несколько населенных пунктов остались без света.
В другом селе дрон ударил по лесовозу, в результате чего погиб 63-летний водитель. В самом районном центре "Герани" атаковали одно из предприятий. Повреждено здание и производственное оборудование, ранения получила 37-летняя местная жительница.
Также FPV-дрон ударил по гражданской машине в селе Новгород-Северского района, в результате чего 39-летний водитель погиб. Женщину-пассажира доставили в больницу.
Кроме того, российский дрон "Молния" попал по бывшей гостинице в Семеновке.
Всего за минувшие сутки россияне нанесли 85 ударов по Черниговской области.
- Также в рождественскую ночь Россия снова ударила по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области, в результате чего один человек погиб, еще четыре – пострадали.
