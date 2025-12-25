Атаковано Чернігів і область: є загиблі й влучання по багатоповерхівці та енергетиці – фото

Росіяни знову били по критичній інфраструктурі, адмінбудівлях, транспорту і домівках людей

Фото: ДСНС

У ніч проти 25 грудня Росія вчергове завдавала ударів по Чернігівській області, зокрема по енергетиці. Загинули дві людини, ще двоє – зазнали поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни знову били по енергетиці і звичайному життю. Декілька ударів по Чернігову. "Герань" поцілила по одному з підприємств. Пошкоджена адмінбудівля, гараж, легкові автівки і пасажирський автобус", – повідомив Чаус.

Також ударний дрон влучив в одну із квартир девʼятиповерхівки. Загорілося житло на шостому поверсі й автівки, які були припарковані біля дому. Пошкоджено вікна в будівлях поруч, зокрема в навчальному закладі.

Було декілька влучань дронів по енергооб'єктах, внаслідок чого декілька десятків тисяч абонентів були знеструмлені.

У Чернігівському районі БпЛА вдарив по садівничому товариству. Пошкоджено вікна в декількох будинках.

У селі Сновської громади було влучання FPV-дрона в енергообʼєкт. Декілька населених пунктів залишилося без світла.

В іншому селі дрон вдарив по лісовозу, внаслідок чого загинув 63-річний водій. У самому районному центрі "Герані" атакували одне з підприємств. Пошкоджено будівлю й виробниче обладнання, поранень зазнала 37-річна місцева жителька.

Також FPV-дрон вдарив по цивільній автівці в селі Новгород-Сіверського району, внаслідок чого 39-річний водій загинув. Пасажирку доставили в лікарню.

Крім того, російський дрон "Молнія" поцілив по колишньому готелю в Семенівці.

Загалом за минулу добу росіяни завдали 85 ударів по Чернігівській області.