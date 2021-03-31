UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Атмосфера безнаказанности". В отчете Госдепа США о правах человека говорится об Украине

31.03.2021, 00:10
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

30 марта Госдепартамент США обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире. В документе много внимания уделяется Украине. Отчет опубликован на сайте Госдепа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В резюме по ситуации в Украине, в частности, говорится, что власти, как правило, не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления, что создавало атмосферу безнаказанности.

Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях предполагаемых нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности.

В отчете сказано, что в спровоцированном и разжигаемом Россией конфликте в регионе Донбасса, как сообщается, возглавляемые Россией силы участвовали в незаконных или произвольных убийствах мирных жителей, включая внесудебные казни. На оккупированных территориях происходят насильственные исчезновения и похищения; пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

В Госдепе отмечают, что существенные проблемы с правами человека в оккупированном Россией Крыму включали насильственные исчезновения и похищения, а также пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание задержанных с целью получения признательных показаний и наказания лиц, сопротивляющихся оккупации.

В документе сказано, что российские оккупационные власти в Крыму продолжают массовое насилие и преследование крымских татар и проукраинских активистов в ответ на мирное сопротивление российской оккупации.

В отчете говорится о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время Евромайдана.

Много внимания уделено жесткому обращению правоохранителей с задержанными и заключенными и случаям смерти в результате пыток или халатности со стороны сотрудников полиции или тюрем, а также ненадлежащим условиям содержания в местах заключения.

Относительно свободы слова отмечается, что  за некоторыми исключениями, люди в районах, находящихся под контролем правительства, обычно могут критиковать правительство публично и в частном порядке и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

Что касается работы СМИ, то в отчете отмечается большое количество джинсы в украинских изданиях (особенно накануне выборов), а также говорится о давлении на освещающих острые темы журналистов со стороны Службы безопасности, вооруженных сил, полиции и других должностных лиц. Упоминаются случаи давления ГБР на журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова по поводу источников информации о сорванной операции украинских спецслужб по ЧВК Вагнера.

Читайте также: В Госдепе ответили, почему пока нет звонка Байден-Зеленский: Нужно подкрепить действиями

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Донбасс госдеп сша Крым
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 