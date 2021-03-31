"Атмосфера безнаказанности". В отчете Госдепа США о правах человека говорится об Украине

30 марта Госдепартамент США обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире. В документе много внимания уделяется Украине. Отчет опубликован на сайте Госдепа.

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В резюме по ситуации в Украине, в частности, говорится, что власти, как правило, не предпринимали адекватных шагов для судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершавших злоупотребления, что создавало атмосферу безнаказанности.

Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях предполагаемых нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности.

В отчете сказано, что в спровоцированном и разжигаемом Россией конфликте в регионе Донбасса, как сообщается, возглавляемые Россией силы участвовали в незаконных или произвольных убийствах мирных жителей, включая внесудебные казни. На оккупированных территориях происходят насильственные исчезновения и похищения; пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

В Госдепе отмечают, что существенные проблемы с правами человека в оккупированном Россией Крыму включали насильственные исчезновения и похищения, а также пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание задержанных с целью получения признательных показаний и наказания лиц, сопротивляющихся оккупации.

В документе сказано, что российские оккупационные власти в Крыму продолжают массовое насилие и преследование крымских татар и проукраинских активистов в ответ на мирное сопротивление российской оккупации.

В отчете говорится о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время Евромайдана.

Много внимания уделено жесткому обращению правоохранителей с задержанными и заключенными и случаям смерти в результате пыток или халатности со стороны сотрудников полиции или тюрем, а также ненадлежащим условиям содержания в местах заключения.

Относительно свободы слова отмечается, что за некоторыми исключениями, люди в районах, находящихся под контролем правительства, обычно могут критиковать правительство публично и в частном порядке и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

Что касается работы СМИ, то в отчете отмечается большое количество джинсы в украинских изданиях (особенно накануне выборов), а также говорится о давлении на освещающих острые темы журналистов со стороны Службы безопасности, вооруженных сил, полиции и других должностных лиц. Упоминаются случаи давления ГБР на журналистов Янину Соколову и Юрия Бутусова по поводу источников информации о сорванной операции украинских спецслужб по ЧВК Вагнера.

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Наталия Медведева

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