Australian Defence Magazine: Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER

JDAM-ER (Фото: Милитарный)

Австралия отправила Украине авиационные бомбы JDAM-ER, которые сняли с вооружения Королевских Военно-воздушных сил страны. Об этом сообщает профильное издание Australian Defence Magazine.

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В "Плане использования управляемого оружия и боеприпасов", обнародованном 30 октября 2024 года, указано, что Австралия сняла с вооружения 500-фунтовые авиабомбы JDAM-ER, изготовленные в Австрии в 2021 году.

По информации издания, часть этих комплектов позже была передана Украине в качестве военной помощи.

В то же время, информация о количестве переданных Украине авиабомб остается неизвестной.

СПРАВКА JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) – это высокоточные авиабомбы с возможностью планировки, которые оснащаются комплектом для увеличения дальности и наведения на цель по GPS. Этот комплект превращает обычные неуправляемые бомбы в управляемые, позволяя поражать цели на расстояниях до 72 км в зависимости от высоты сброса. JDAM-ER обеспечивает высокую точность даже в неблагоприятных погодных условиях или в условиях ограниченной видимости, что делает их полезными для тактических операций. JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) – это высокоточные авиабомбы с возможностью планировки, которые оснащаются комплектом для увеличения дальности и наведения на цель по GPS. Этот комплект превращает обычные неуправляемые бомбы в управляемые, позволяя поражать цели на расстояниях до 72 км в зависимости от высоты сброса. JDAM-ER обеспечивает высокую точность даже в неблагоприятных погодных условиях или в условиях ограниченной видимости, что делает их полезными для тактических операций.