Australian Defence Magazine: Австралія передала Україні авіабомби JDAM-ER

JDAM-ER (Фото: Мілітарний)

Австралія відправила Україні авіаційні бомби JDAM-ER, які зняли з озброєння Королівських Військово-повітряних сил країни. Про це повідомляє профільне видання Australian Defence Magazine.

У "Плані використання керованої зброї та боєприпасів", оприлюдненому 30 жовтня 2024 року, вказано, що Австралія зняла з озброєння 500-фунтові авіабомби JDAM-ER, які виготовили в Австрії у 2021 році.

За інформацією видання, частина цих комплектів пізніше була передана Україні як військова допомога.

Водночас інформації про кількість переданих Україні авіабомб залишається невідомою.

ДОВІДКА JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) — це високоточні авіабомби з можливістю планування, які оснащуються комплектом для збільшення дальності та наведення на ціль за GPS. Цей комплект перетворює звичайні некеровані бомби на керовані, дозволяючи уражати цілі на відстанях до 72 км залежно від висоти скидання. JDAM-ER забезпечує високу точність навіть за несприятливих погодних умов або в умовах обмеженої видимості, що робить їх корисними для тактичних операцій. JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) — це високоточні авіабомби з можливістю планування, які оснащуються комплектом для збільшення дальності та наведення на ціль за GPS. Цей комплект перетворює звичайні некеровані бомби на керовані, дозволяючи уражати цілі на відстанях до 72 км залежно від висоти скидання. JDAM-ER забезпечує високу точність навіть за несприятливих погодних умов або в умовах обмеженої видимості, що робить їх корисними для тактичних операцій.