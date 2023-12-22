Українські військові завдали ударів високоточними авіабомбами JDAM по складах та військовій техніці російських окупантів. Відео розлетілося по соцмережах.

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Наприкінці відео зазначено, що бойову роботу провели бійці 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти.

За даними OSINT-каналів, епізод стався на південному напрямку фронту, а саме у селі Абрикосівка Херсонської області.

Абрикосівка на карті Deepstate

На відео видно, як українські військові завдають ударів по тилових складах забезпечення ЗС РФ високоточними авіабомбами JDAM, комбінуючи удари з реактивними снарядами GMLRS – останні використовуються у системах HIMARS.

Український Генштаб на вечір 22 грудня відзвітував про роботу авіації: вона завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

У ролик потрапили й три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, про збиття яких повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук та підтвердив президент Володимир Зеленський.

Військові написали, що саме вони летіли перехоплювати українські авіабомби.

Спікер ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме засоби, якими вразили Су-34, хоча військова пропаганда ворога стверджує, що було застосовано ЗРК Patriot.

Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.

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