ЗСУ вдарили авіабомбами JDAM по росіянах на півдні. Перехоплювати летіли збиті Су-34 – відео
Українські військові завдали ударів високоточними авіабомбами JDAM по складах та військовій техніці російських окупантів. Відео розлетілося по соцмережах.
Наприкінці відео зазначено, що бойову роботу провели бійці 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти.
За даними OSINT-каналів, епізод стався на південному напрямку фронту, а саме у селі Абрикосівка Херсонської області.
На відео видно, як українські військові завдають ударів по тилових складах забезпечення ЗС РФ високоточними авіабомбами JDAM, комбінуючи удари з реактивними снарядами GMLRS – останні використовуються у системах HIMARS.
Український Генштаб на вечір 22 грудня відзвітував про роботу авіації: вона завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.
У ролик потрапили й три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, про збиття яких повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук та підтвердив президент Володимир Зеленський.
Військові написали, що саме вони летіли перехоплювати українські авіабомби.
- Спікер ПС Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме засоби, якими вразили Су-34, хоча військова пропаганда ворога стверджує, що було застосовано ЗРК Patriot.
- Згодом Z-канали показали фото з місця падіння одного зі збитих російських літаків.
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