Украинские военные нанесли удары высокоточными авиабомбами JDAM по складам и военной технике российских оккупантов. Видео разлетелось по соцсетям.

В конце видео отмечено, что боевую работу провели бойцы 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты.

По данным OSINT-каналов, эпизод произошел на южном направлении фронта, а именно в селе Абрикосовка Херсонской области.

Абрикосівка на карті Deepstate
Абрикосовка на карте Deepstate

На видео видно, как украинские военные наносят удары по тыловым составам обеспечения ВС РФ высокоточными авиабомбами JDAM, комбинируя удары с реактивными снарядами GMLRS – последние используются в системах HIMARS.

Украинский Генштаб на вечер 22 декабря отчитался о работе авиации: она нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В ролик попали и три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которых сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук и подтвердил президент Владимир Зеленский.

Военные написали, что они летели перехватывать украинские авиабомбы.

  • Спикер ПС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которыми поразили Су-34, хотя военная пропаганда врага утверждает, что была применена ЗРК Patriot.
  • Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

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