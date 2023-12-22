Украинские военные нанесли удары высокоточными авиабомбами JDAM по складам и военной технике российских оккупантов. Видео разлетелось по соцсетям.

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В конце видео отмечено, что боевую работу провели бойцы 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты.

По данным OSINT-каналов, эпизод произошел на южном направлении фронта, а именно в селе Абрикосовка Херсонской области.

Абрикосовка на карте Deepstate

На видео видно, как украинские военные наносят удары по тыловым составам обеспечения ВС РФ высокоточными авиабомбами JDAM, комбинируя удары с реактивными снарядами GMLRS – последние используются в системах HIMARS.

Украинский Генштаб на вечер 22 декабря отчитался о работе авиации: она нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В ролик попали и три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которых сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук и подтвердил президент Владимир Зеленский.

Военные написали, что они летели перехватывать украинские авиабомбы.

Спикер ПС Юрий Игнат в комментарии LIGA.net заявил, что не будет раскрывать средства, которыми поразили Су-34, хотя военная пропаганда врага утверждает, что была применена ЗРК Patriot.

Впоследствии Z-каналы показали фото с места падения одного из сбитых российских самолетов.

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