Аваков допускает, что Порошенко могут вызвать на допрос

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков допускает, что Петра Порошенко после завершения каденции его президентства могут вызвать на допрос по коррупционным делам, о которых пишут СМИ. Об этом он заявил на 12-м Киевском форуме по безопасности, сообщает УНИАН.

"Я не имею никаких прав. Я всего лишь политический министр. Я думаю, что, если будут основания, у нас достаточно институтов, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура", - подчеркнул Аваков.

Реклама

Он добавил, что глава его партии Народный фронт Арсений Яценюк регулярно ходит на допросы и он сам - тоже. "Последний раз меня допрашивали о покушении на Януковича по требованию господина Януковича, которое он прислал из Москвы в 2014 году", - сказал Аваков.

"Виноват – ответит, не виноват – будет все спокойно", - добавил глава МВД.

Вчера в эфире 1+1 Порошенко вступил в беседу с прокурором ГПУ Константином Куликом.

"Информация о каком бы то ни было вмешательстве с моей стороны в расследование любых уголовных дел, в том числе тех, о которых говорит заместитель навчальника департамента международно-правового сотрудничества Константин Кулик - абсолютная ложь", - сказал Порошенко.