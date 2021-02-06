UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Аваков: Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам

06.02.2021, 00:17
Аваков: Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам - Фото
Арсен Аваков (скриншот с видео)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты дела против телеканалов Медведчука имели отношение к поставкам топлива террористам на Донбассе. Об этом Аваков сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее в этом же эфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что против каналов NewsOne, Zik и 112 Украина, помимо введения санкций, начато уголовное производство. Дело, по словам Данилова, расследует СБУ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что санкции против телеканалов обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями". Основанием, по данным источника LIGA.net в Офисе президента, стали поставки угля с оккупированных Россией территорий Донбасса.

Аваков в сегодняшнем эфире Свободы слова ответил на тезис лидера фракции ОПЗЖ Юрия Бойко о том, что вопрос закрытия каналов "раскалывает страну":

- Юрий Анатольевич, вы бы не хотели иметь отношение к поставкам топлива для боевиков?

- А я не имел к ним отношения.

- А у нас есть основания полагать, что ряд фигурантов имели. Это я вам говорю больше, чем должен говорить, но я считаю, что я должен.

- Да, но ко мне это не относится.

  • В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский  ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
  • Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Читайте также: Разбор | Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
арсен аваков виктор медведчук юрий бойко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 