Аваков из-за выборов поднял в небо авиацию МВД: фото, видео

Фото: mvs.gov.ua

На период выборов в регионах Украины на боевое дежурство заступила авиация МВД: самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8, а также мобильные экипажи спецназовцев Нацгвардии и полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

При этом глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что все правоохранители должны работать исключительно в рамках закона.

"Мы надеемся на ваш профессионализм, вы понимаете, какие перед вами вызовы. Вы должны действовать в рамках закона", - сказал он.

Ранее в полиции Киева сообщали, что правопорядок во время выборов в столице будут обеспечивать 6500 полицейских.